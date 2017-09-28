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Швед: в ходе сезона игры с ЦСКА будут другими

28 сентября 2017, четверг. 22:33 Баскетбол

Защитник «Химок» Алексей Швед прокомментировал победу команды в финале Кубка Гомельского над московским ЦСКА, отметив, что в ходе сезона ожидает совершенно других игр с «армейцами».

«Надо не забывать, что мы ещё не готовы полностью — ни ЦСКА, ни „Химки“. Сегодня обе команды хотели победить. Нам удалось сыграть в командный баскетбол, все были вместе, тренеры и игроки, и у нас всё получилось, но в сезоне будут другие игры. Надеюсь, болельщикам понравится.

Новые „Химки“? хорошие игроки, хорошая атсомфера, все друг другу доверяют и друг друга подбадривают», — передаёт слова Шведа корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

«Химки» обыграли ЦСКА и стали победителями Кубка Гомельского
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Химки ПБК ЦСКА Алексей Швед
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