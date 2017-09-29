До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Джеймс травмировал голеностоп

29 сентября 2017, пятница. 00:12 Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс травмировал левый голеностоп во время одной из тренировок, сообщает The Score. Ожидается, что лидер команды из Огайо восстановится через несколько дней. Открытым остаётся лишь вопрос, сумеет ли он принять участие в первом предсезонном поединке, который намечен на 4 октября с «Атлантой Хоукс».

В карьере Джеймса это уже восьмая травма голеностопа, но во всех случаях он не пропускал из-за неё больше 8 дней.

В минувшем регулярном чемпионата форвард провёл 74 поединка, набирая в них 26,4 очка, совершая 8,6 подбора и раздавая 8,7 передачи в среднем.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
29 сентября 2017, пятница
00:12 Джеймс травмировал голеностоп
28 сентября 2017, четверг
23:13 Родригес — MVP Кубка Гомельского
22:39 Итудис: нам нужно научиться понимать, что означает играть за ЦСКА
22:33 Швед: в ходе сезона игры с ЦСКА будут другими
22:28 Барцокас: игра с ЦСКА просто помогла нам понять собственный потенциал
21:50 «Химки» обыграли ЦСКА и стали победителями Кубка Гомельского
20:52 28 сентября пройдёт последнее заседание по делу братьев Моррис
20:25 Симмонс: мне кажется, что Трамп — идиот
20:19 Блатт назвал Кубок Гомельского главным турниром Европы в межсезонье
19:31 «Дарушшафака» переиграла «Панатинаикос» на Кубке Гомельского
18:31 Экс-игрок ЦСКА Уимз дисквалифицирован на четыре года
17:01 После вылета из ЛЧ «Нижний Новгород» будет выступать в Еврокубке
16:43 Брук Лопес не сыграет в первом предсезонном матче «Лейкерс»
15:47 Лю: Роуз будет разыгрывающим стартовой пятёрки в «Кливленде»
15:28 Мэджик Джонсон: хочу, чтобы Кларксон стал лучшим «шестым» игроком
14:48 Уилл Бартон: готов к любой роли в «Денвере»
13:58 Нуркич: хочу продолжить выступать за «Портленд»
13:30 Хорфорд: готов играть на позиции центрового
12:53 Гэй: пришло время вернуться к баскетболу
12:34 Уэйд: хочу завершить карьеру в форме «Майами»
11:42 Лень: узнал свою цену от других организаций
11:34 Лиллард: сбросив 11 кг, Нуркич поражает лёгкостью движений и финтов
10:55 Шарич: готов выходить со скамейки и на любой позиции в предстоящем сезоне
10:46 Горан Драгич: в финале Евробаскета-2017 я был в состоянии, близком к трансу
10:26 Джош Смит сыграет за «Маккаби» из Хайфы в товарищеских матчах с командами НБА
09:55 Джеймс: счастлив, что «Кливленд» смог увести Уэйда у конкурентов
09:36 Уэйд: мы с Джеймсом уже выиграли вместе два титула и, надеюсь, добавим третий
09:28 «Мемфис» договорился с Джамайклом Грином о двухлетнем контракте на $ 17 млн
02:07 «Кливленд» подписал контракт с Уэйдом
00:40 ЦСКА представил лучшие моменты матча с «Дарушшафакой»
00:14 Две курские команды вышли в полуфинал женского Кубка России по баскетболу
27 сентября 2017, среда
23:03 Итудис: ЦСКА нужно больше времени, чтобы сыграться
22:41 «Парма» вышла во второй раунд Кубка Европы ФИБА
22:32 ЦСКА вышел в финал Кубка Гомельского
21:42 Владелец «Далласа»: Новицки захочет побить рекорд Коби
20:59 «Кливленд» отчислит Джакори Уильямса, чтобы освободить место для Уэйда
20:09 Базаревич: после ЧЕ размышлял над тактикой, потом думаю — а к кому я готовлюсь?
19:33 Барцокас: «Химки» должны играть лучше
19:31 БК «Химки» переиграл «Панатинаикос» и вышел в финал Кубка Гомельского
18:49 Тайрон Лю: я называю Леброна Джеймса Бенджамином Баттоном
17:53 Дэвин Смит завершил профессиональную карьеру
16:35 ФБР произвело обыски в агентстве ASM Sports, ведущем дела игроков НБА
15:37 Обвинение попросило для экс-президента РФБ Аникеевой шесть лет колонии
15:10 Радманович: если бы Кириленко лучше бросал 3-очковые, он был бы суперзвездой НБА
14:52 Пелинка: Ингрэм обладает менталитетом Брайанта и Джонсона
Все новости RSS
Партнерский контент