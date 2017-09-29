Джеймс травмировал голеностоп

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс травмировал левый голеностоп во время одной из тренировок, сообщает The Score. Ожидается, что лидер команды из Огайо восстановится через несколько дней. Открытым остаётся лишь вопрос, сумеет ли он принять участие в первом предсезонном поединке, который намечен на 4 октября с «Атлантой Хоукс».

В карьере Джеймса это уже восьмая травма голеностопа, но во всех случаях он не пропускал из-за неё больше 8 дней.

В минувшем регулярном чемпионата форвард провёл 74 поединка, набирая в них 26,4 очка, совершая 8,6 подбора и раздавая 8,7 передачи в среднем.