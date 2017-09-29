Джей Ар Смит: не буду устраивать состязание с Дуэйном Уэйдом за место в «старте»

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит не видит проблемы в том, что может потерять место в стартовом составе из-за прихода выступающего на той же позиции Дуэйна Уэйда.



«Буду выходить со скамейки. Я не собираюсь устраивать бессмысленное состязание с Уэйдом за место в стартовом составе. Всё равно я его не выиграю. Просто стану работать на благо команды. Если приход Дуэйна сделает «Кливленд» сильнее, то уже не важно буду я выходить в «старте» или со скамейки», – передаёт слова Смита ESPN.