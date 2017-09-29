«Денвер» продлил на год контракты новичков с пятью игроками

«Денвер Наггетс» воспользовался правом продлить на год контракты новичков с разыгрывающим Эммануэлем Мудиаем, атакующими защитниками Джамалом Марреем и Маликом Бизли, мощными форвардами Хуаном Эрнангомесом и Треем Лайлсом, сообщает официальный сайт организации. Для отыгравших за «Денвер» по два сезона Мудиая и Лайлса этот год станет четвёртым, а для дебютировавших в НБА в минувшем сезоне Маррея, Бизли и Эрнангомеса – третьим.

Также «Наггетс» ведут переговоры о продлении договора с лёгким форвардом Уиллом Бартоном.