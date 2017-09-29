Центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Уилли Рид подал в суд иск на $ 13,5 млн на своего агента Энди Миллера, обвиняя его в обмане, сообщает ESPN. Причиной такого поступка стало то, что один из ведущих сотрудников Миллера Кристиан Докинс посоветовал Риду отказаться от трёхлетнего контракта с «Майами Хит» на общую сумму $ 15 млн, обещая более выгодные предложения. Таковые не поступили.

Кроме того, недавно Докинс был арестован ФБР по подозрению в мошенничестве и краже. В частности, он снимал деньги с кредитной карточки одного из игроков.