Сильвер: надеюсь, что игроки НБА будут стоять во время исполнения гимна США

Комиссар НБА Адам Сильвер отреагировал на недавние поступки ряда спортсменов, отказавшихся вставать по время исполнения гимна США в знак протеста против социальной несправедливости в стране.



«Надеюсь, игроки НБА воспримут исполнение гимна как момент объединения и встанут. Многие из них уже выразили готовность слушать гимн стоя. Думаю, они понимают, насколько разделяют наше общество эти проблемы», – цитирует Сильвера ESPN.



В НБА существует правило, обязывающее баскетболистов и тренеров во время исполнения гимна «стоять в подобающей позе».