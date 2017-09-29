Лавар Болл: даже если Леброн перейдёт в «Лейкерс», главным в команде будет Лонзо

Отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла Лавар убежден, что его сын будет лидером команды, даже если в неё в следующем межсезонье перейдёт форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс.



«Кто будет главным в «Лейкерс», если здесь окажется Джеймс? Да все знают кто – Лонзо Болл. Это ведь Леброн перейдёт к нам в команду. Не мы же перейдём к нему. Если кто-то зайдёт ко мне домой в гости и переночует, то ведь от этого мой дом не станет принадлежать ему. Хозяином останусь я», – цитирует Лавара Болла CBS Sports.