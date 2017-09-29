Пирс будет работать аналитиком на канале ESPN

Бывший баскетболист НБА Пол Пирс, завершивший игровую карьеру после прошлого сезона, будет работать аналитиком на канале ESPN.



«Мне всегда нравилось быть гостем на различных программах ESPN. Поэтому я очень рад присоединиться к команде ведущих канала. Я люблю баскетбол. Вся моя жизнь была посвящена ему. Поэтому новое место работы кажется мне естественной эволюцией карьеры. И я с нетерпением жду начала нового сезона», – цитирует Пирса ESPN.



39-летний Пирс провёл в НБА 19 сезонов, выступая за «Бостон Селтикс», «Бруклин Нетс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс».