Богачёв: УНИКС не будет заявлять Анджушича на Лигу ВТБ

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, каким образом будет решена проблема перебора легионеров в команде по отношению к требованиям Единой лиги ВТБ.



«Действительно, у нас вновь перебор легионеров. Поэтому предварительно мы не будем заявлять в Лигу ВТБ Данило Анджушича. Он будет играть только в Еврокубке», – цитируют Богачёва «Известия».



По правилам Лиги ВТБ в заявке команды на сезон может быть не более семи иностранных игроков. Ими у казанцев станут разыгрывающий Хоакин Колом, атакующий защитник Джамар Смит, лёгкие форварды Трент Локетт и Мелвин Эджим, мощные форварды Стефан Ласме и Костас Каймакоглу и центровой Мартиньш Мейерс.