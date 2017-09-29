В НБА пока не думали над возможным наказанием игроков за неуважение к гимну

НБА пока не приняла решение о том, следует ли наказывать игроков, если они не будут стоять во время исполнения государственного гимна.



«Отвечая на вопрос о том, будет ли наказан игрок, который не будет стоять во время исполнения гимна, Адам Сильвер (комиссионер НБА. — Прим. «Чемпионата») сказал, что такая ситуация будет рассмотрена, если она случится», — сообщил в своём «твиттере» репортёр ESPN Ян Бегли.



Сейчас в США набирает ход протестное движение в лиге НФЛ, вызывающее возмущение у президента страны Дональда Трампа. Во время исполнения гимна некоторые игроки опускались на одно колено, в то время как игроки некоторых команд даже оставались в раздевалках.