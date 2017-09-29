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Корстин: клубы просят провести «Финал четырёх» Лиги ВТБ на нейтральной площадке

29 сентября 2017, пятница. 17:05 Баскетбол

Генеральный директор лиги Илона Корстин рассказала, почему было принято решение перейти на формат «Финала четырёх», а также сообщила, что клубы попросили провести решающие матчи сезона на нейтральной площадке.

«Решение об учреждении «Финала четырёх» принималось не тайком, а на совете лиги, на котором большинство клубов проголосовало «за». Их руководители понимают, что лиге нужно развиваться, что ей нужны встряска и интрига, на которых в конечном счёте завязана популяризация баскетбола и интерес болельщиков. Всё это может дать «Финал четырёх», который реально превратить в по-настоящему заметное событие. Его проведение вместо серий до трёх побед к тому же позволит избежать наложения решающих матчей баскетбольного первенства на первые матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мы сейчас работаем над выбором оптимальной арены для «Финала четырёх». Тут опять же чемпионат мира по футболу создаёт нам проблемы. Сейчас могу сказать, что клубы высказали пожелание, чтобы «Финал четырёх» проходил на нейтральной площадки», — цитирует Корстин «Коммерсант».

Источник: Коммерсантъ Сообщить об ошибке
Теги
Илона Корстин Единая лига ВТБ
Новости. Баскетбол
29 сентября 2017, пятница
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