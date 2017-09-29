Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 17 февраля

Второй в истории Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля 2018 года, сообщил президент организации Сергей Кущенко.

«Второй Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге во дворце „Юбилейный“ 17 февраля следующего года», — приводит слова Кущенко «Р-Спорт».

Первое подобное мероприятие состоялось в феврале 2017 года в Сочи. Тогда команда «Звёзд России» переиграла «Звёзд мира» со счётом 131:121.

Предстоящий сезон Единой лиги ВТБ стартует 5 октября. В этот день будут проведены два поединка: УНИКС примет на своём паркете «Зенит», а «Химки» сыграют с «Цмоки-Минск».