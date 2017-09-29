Шрёдера арестовали за мелкое правонарушение

Защитник «Атланты Хоукс» Деннис Шрёдер столкнулся с проблемами с законом. Ранним утром баскетболист был арестован в пригороде Атланты за мелкое правонарушение, сообщает ESPN. О характере преступления пока не сообщается.

Баскетболист был отпущен под залог. В клубе отметили, что ознакомлены с инцидентом и продолжают собирать необходимую информацию. От дальнейших комментариев руководство клуба отказалось.

В минувшем регулярном чемпионате Шрёдер провёл 79 поединков, набирая в них 17,9 очка и совершая 6,3 передачи в среднем.