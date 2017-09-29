В. Карасёв — о попадании в Евролигу: на ситуацию надо всегда смотреть трезво

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв дал понять, что попадание в Евролигу по итогам предстоящего сезона, вероятнее всего, станет для его команды невыполнимой задачей.

«Попадание в Евролигу? Надо всегда трезво смотреть на ситуацию. Понятно, что сейчас есть «Химки», которые серьёзно увеличили бюджет и приблизились к уровню ЦСКА, подписали тех, кого хотели. Есть УНИКС, „Локомотив“.

Мы, наверное, остаёмся на пятом месте по бюджету. Просто так бросаться заявлениями не хочу, мы будем биться и стараться решить свои задачи», — цитирует Карасёва официальный сайт «Зенита».