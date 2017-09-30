«Кливленд» представил Уэйда в качестве нового игрока команды

Руководство «Кливленд Кавальерс» представило атакующего защитника Дуэйна Уэйда в качестве нового игрока. В новом клубе баскетболист будет выступать под девятым номером.

На церемонии Уэйд рассказал об отношении к новому этапу в своей карьере.

«Я пришёл сюда, потому что ситуация в „Чикаго Буллз“ стала складываться по-другому. В команде выбрали иное направление, там началась перестройка. В то же время Леброн звал меня в „Кливленд“, а у меня была возможность выкупить контракт. Сейчас я нахожусь там, где хочу быть и где должен быть», — рассказал Уэйд.

Дуэйн Уэйд подписал с «Кливлендом» годичный контракт на условиях ветеранского минимума.

Фото с презентации Уэйда в качестве игрока «Кливленд Кавальерс» можно посмотреть на официальной странице команды в "Твиттере".