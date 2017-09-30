«Оклахома-Сити» объявил о подписании контракта с Уэстбруком

Генеральный менеджер «Оклахома-Сити Тандер» Сэм Прести объявил, что клуб подписал новый долгосрочный контракт с разыгрывающим защитником Расселлом Уэстбруком, сообщается на официальном сайте НБА. Условия соглашения не раскрываются.

Ранее появилась информация, что Уэсбрук согласовал с «Оклахомой» пятилетний контракт на общую сумму в $ 205 млн. С учётом действующего контракта общий срок его сотрудничества с «Оклахома-Сити» достигает шести лет, а сумма составит $ 233 млн, что является новым рекордом лиги.

В минувшем сезоне Уэстбрук получил титул MVP регулярного чемпионата. Защитнику удалось побить рекорд Оскара Робертсона по количеству трипл-даблов за сезон.