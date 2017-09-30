Маццон: «Автодор» не испытывает страха перед ответным матчем с «Орландиной»

Главный тренер «Автодора» Андреа Маццон прокомментировал победу над итальянской «Орландиной» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (70:69).

«Мы провели очень хорошую первую половину и выполнили всё то, что планировали. Контролировали щит, позволив сопернику забрать всего два подбора в нападении, а также крайне удачно действовали в атаке. Да, в первые двадцать минут мы не попали 5 из 10 штрафных, но мы бежали и забивали. Напряжённо начали вторую половину. У нас было 2–3 возможности забросить мяч в первом же владении третьего периода, но мы смазали все попытки. Кроме того, в обороне допустили слишком много ошибок, позволив соперникам выполнять броски, а сами не могли осуществить быстрый переход из обороны в атаку, как делали это до большого перерыва. «Орландина» забросила 6 из 10 трёхочковых попыток за последние 20 минут. 60% из-за дуги в исполнении гостей – безусловно, наша ошибка.

Признаюсь, сегодня многие свистки судей мне были непонятны, но сейчас не время говорить об этом. Во второй половине мы не попали слишком много свободных бросков, которые реализовывали в первых двух четвертях. Если ты не забиваешь, то это проблема. Мы также не можем себе позволить бросать штрафные с процентом 50, особенно дома. Теперь надо ехать в Италию и побеждать. Мы выиграли на Кипре, в Черногории и теперь будем пытаться взять верх в Италии. При этом не испытываем никакого страха перед ответным матчем», — приводит слова Маццона официальный сайт «Автодора».