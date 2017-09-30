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Наставник «Орландины»: сыграть с «Автодором» в Саратове вничью сродни победе

30 сентября 2017, суббота. 06:55 Баскетбол

Главный тренер «Орландины» Дженнаро Ди Карло прокомментировал поражение от «Автодора» (69:70) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Считаю, что в целом команда провела очень хорошую игру, особенно с учётом того, что это был наш первый официальный матч сезона. Потребовалось некоторое время для того, чтобы понять, какую игру необходимо демонстрировать с точки зрения тактики. Когда мы сами приспособились к игре, она стала развиваться так, как мы желали. Мы показывали тот стиль игры, который хотели. Игроки были достаточно умны, чтобы понять, что сегодня невозможно выиграть весь квалификационный раунд.

Теперь нам предстоит провести ответный матч на нашей домашней арене в Капо д'Орландо. Нам следует сконцентрироваться на восстановлении сил, чтобы провести отличную игру, и, надеюсь, мы пройдём квалификацию. Ребята демонстрируют уверенность в своих действиях. Полагаю, это может стать ключевым фактором, особенно с такой группой молодых баскетболистов в составе. Крайне важно, чтобы игроки, которые верят в свою работу, добивались успеха. Сегодня я по-настоящему счастлив, даже несмотря на то что мы могли выиграть с разницей в одно очко. Но сыграть в Саратове практически вничью после такой долгой дороги для меня сродни победе», — приводит слова Ди Карло официальный сайт «Автодора».

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Источник: Официальный сайт БК "Автодор" Сообщить об ошибке
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БК Автодор
Новости. Баскетбол
30 сентября 2017, суббота
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