Пол: Энтони и я сильно хотим победить Джеймса и Уэйда

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол признался, что хочет обыграть своих друзей форварда Леброна Джеймса и атакующего защитника Дуэйна Уэйда, которые воссоединились в «Кливленд Кавальерс».
«Я поздравил их. Они воссоединились, но я знаю, что Кармело Энтони сильно хочет победить их. Я тоже сильно хочу этого», – приводит слова Пола The Score.
Напомним, что минувшим летом Крис был обменян из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Хьюстон» на семерых игроков, пик первого раунда драфта-2018 и денежную компенсацию.
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Разыгрывающий «Хьюстона» Крис Пол – о смене клуба, отношениях с Доком Риверсом, интересе «Сан-Антонио» и шансах «Рокетс» на чемпионство.