Пол: Энтони и я сильно хотим победить Джеймса и Уэйда

Пол: пока не знаю, как мы с Харденом будем уживаться на паркете

Разыгрывающий «Хьюстона» Крис Пол – о смене клуба, отношениях с Доком Риверсом, интересе «Сан-Антонио» и шансах «Рокетс» на чемпионство.