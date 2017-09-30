Уэйд впервые предстал в форме «Кливленда»

Атакующий защитник Дуэйн Уэйд впервые предстал в форме «Кливленд Кавальерс». Соответствующее фото было опубликовано на официальной странице клуба в социальной сети «Твиттер».



Напомним, что Уэйд присоединился к «Кавальерс» на правах свободного агента. Ранее 35-летний баскетболист договорился о расторжении контракта с «Чикаго Буллз», за который он выступал с 2016 года.



В минувшем сезоне Дуэйн принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 18,3 очка, 4,5 подбора, 3,8 передачи и 1,4 перехвата за 29,9 минуты в среднем за игру.



Фото доступно на официальной странице «Кливленда» в «Твиттере».