Уэйд: мы с Джеймсом как арахисовое масло и джем

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Дуэйн Уэйд рассказал о взаимоотношениях с лидером команды Леброном Джеймсом.



«Это похоже на арахисовое масло и джем. Мы просто собираемся вместе. Каждый раз, когда мы пересекаемся в раздевалке или ещё где-нибудь, мы смотрим друг на друга и качаем головой, потому что это просто не кажется реальным. Мы думаем: «Как это случилось? Как мы попали сюда?» Мы просто смеёмся, когда встречаем друг друга.



Это определённо круто. Здорово иметь здесь такого друга, того, кого ты уважаешь», – приводит слова Уэйда Cleveland Plain Dealer.

Уэйд: мы с Джеймсом уже выиграли вместе два титула и, надеюсь, добавим третий