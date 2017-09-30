Олдридж: хочу вновь принять участие в Матче звёзд

Мощный форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж заявил о желании вернуться на уровень Матча звёзд НБА.



«Я хочу вновь принять участие в Матче звёзд. Нет причин, которые помешали бы мне оказаться в числе 10-15 лучших игроков лиги», – приводит слова Олдриджа NBC Sports.



Последний раз Ламаркус принимал участие в Матче звёзд в 2016 году.



В минувшем сезоне Олдридж помог «Спёрс» в 72 поединках регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 17,3 очка, 7,3 подбора, 1,9 передачи, 1,2 блок-шота и 0,6 перехвата за 32,4 минуты в среднем за игру.

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