Уэйд: Леброн попросил меня рассмотреть вариант с переходом в «Кливленд»

Новичок «Кливленд Кавальерс» Дуэйн Уэйд подчеркнул, что в его переезде в Кливленд есть заслуга Леброна Джеймса.



«Временами Джеймс писал мне просто с целью узнать, какая у меня температура. Вскоре он написал мне: «Не знаю, какие у тебя планы на будущее, но если в Чикаго что-то пойдёт не так и ты решишь уйти, то я хочу, чтобы ты всерьёз рассмотрел вариант с «Кливлендом». В начале сентября мы вместе проводили тренировки в Лос-Анджелесе, там у нас была отличная возможность обсудить потенциальную работу в одной команде», — цитирует Уэйда Bleacher Report.