Фанат дал Новицки $ 20 на ланч за финансовые уступки при подписании контракта

Болельщик «Даллас Маверикс» прислал лидеру команды Дирку Новицки письмо с $ 20, поблагодарив его за то, что он неоднократно отказывался от денег ради техасского клуба.



«Ты отказывался от денег на протяжении шести лет, чтобы наш клуб мог подписывать талантов и выиграл титул. Ланч с меня, большой парень», – написал болельщик.



Напомним, что минувшим летом немецкий ветеран подписал с «Далласом» новое двухлетнее соглашение.



Фото доступно на официальной странице Дирка Новицки в социальной сети «Твиттер».