НБА напомнила клубам о правилах поведения во время исполнения гимна

Руководство НБА разослало всем клубам лиги письмо, в котором напомнила о правилах поведения во время исполнения национальных гимнов США и Канады, сообщает ESPN.



Согласно правилам лиги, игроки и члены тренерского штаба должны слушать гимн стоя, а также не демонстрировать при этом никаких жестов.



Отмечается, что НБА предлагает игрокам и тренерам выражать протесты во время разминки в форме обращения или специального видео.



В последнее время ряд американских спортсменов отказываются вставать по время исполнения гимна США в знак протеста против социальной несправедливости в стране.

Сильвер: надеюсь, что игроки НБА будут стоять во время исполнения гимна США