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Моня: основные требования Барцокаса уже поняли, впечатления пока положительные

30 сентября 2017, суббота. 16:57 Баскетбол

Форвард «Химок» Сергей Моня оценил предсезонные сборы команды, поделился впечатлениями от первых недель работы с новым главным тренером греком Георгиосом Барцокасом, а также прокомментировал выступление сборной России на Евробаскете-2017, где она заняла четвёртое место.

«Сборы прошли в хорошей атмосфере, все выкладывались. Думаю, тренерский штаб доволен тем, как мы поработали. В Словении мы делали ставку на физическую подготовку, в последний день провели матч с «Анадолу Эфес», затем отправились в Литву и Италию. Играли с перепадами, но это и понятно – у нас много новых игроков, все легионеры, кроме Марко (Тодоровича. — Прим. «Чемпионата»), сменились, новый тренерской штаб. Мы привыкаем к требованиям Барцокаса и его видению игры, его защитной и атакующей концепциям, то есть всё новое. Необходимо время, и чем быстрее мы его поймём, тем будет лучше для команды. Надеюсь, после победы в Кубке всё пойдёт быстрее.

Как оцениваю нового тренера команды Георгиоса Барцокаса? Конечно, все тренеры разные, у всех разные взгляды на защиту и нападение, а также на поведение команды за пределами игровой площадки, не только в зале и во время тренировочного процесса, но и в поездках. Его основные требования мы уже поняли, но будем привыкать и дальше. Прошло чуть больше месяца, и говорить о чём-то конкретном пока рано, но команда выполняет его установки, все стараются. Нужно время, но пока впечатления от работы с Барцокасом самые положительные.

За чемпионатом Европы по мере возможности следил. Сборная России провела хороший турнир. Наверное, никто не верил, что сборная даже из группы выйдет. Ребята хорошо сыграли и боролись в каждом матче. Возможно, команды, которые дошли до финала, и выше классом, но наши вполне могли «зацепиться», не хватило совсем чуть-чуть. В целом, думаю, Россия добилась положительного результата, и есть куда дальше расти. Есть команда, и я рад за парней, которые отдавали себя полностью в каждой игре», — рассказал Моня в интервью официальному сайту «Химок».

Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Георгиос Барцокас Сергей Моня
Новости. Баскетбол
30 сентября 2017, суббота
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