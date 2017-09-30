«Химки» приглашают на встречу с командой 2 октября в БЦ «Химки»

«Химки» приглашают на встречу с командой в понедельник, 2 октября, в БЦ «Химки». С 18:00 до 19:00 запланировано общение СМИ с игроками, тренерами и руководителями БК «Химки». В 19:00 начнётся презентация команды для болельщиков. Дополнительную информацию можно узнать в пресс-службе клуба.



Первый матч в чемпионате в новом сезоне «Химки» проведут в четверг, 5 октября, с «Цмоки-Минск». В Евролиге команда стартует 13 октября домашним матчем с «Валенсией». Отметим, в Евролиге «Химки» будут проводить домашние игры в Мытищах.