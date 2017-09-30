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«Химки» приглашают на встречу с командой 2 октября в БЦ «Химки»

30 сентября 2017, суббота. 17:12 Баскетбол

«Химки» приглашают на встречу с командой в понедельник, 2 октября, в БЦ «Химки». С 18:00 до 19:00 запланировано общение СМИ с игроками, тренерами и руководителями БК «Химки». В 19:00 начнётся презентация команды для болельщиков. Дополнительную информацию можно узнать в пресс-службе клуба.

Первый матч в чемпионате в новом сезоне «Химки» проведут в четверг, 5 октября, с «Цмоки-Минск». В Евролиге команда стартует 13 октября домашним матчем с «Валенсией». Отметим, в Евролиге «Химки» будут проводить домашние игры в Мытищах.

Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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БК Химки
Новости. Баскетбол
30 сентября 2017, суббота
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29 сентября 2017, пятница
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