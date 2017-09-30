Руководство Единой лиги ВТБ провело рабочую встречу с тренерами

Руководство Единой лиги ВТБ и тренеры команд чемпионата провели рабочую встречу, сообщает официальный сайт турнира.

Переговоры состоялись при участии генерального директора Илоны Корстин, президента Сергея Кущенко, руководителя судейского департамента Николаоса Пицилкаса, председателя просмотровой комиссии Альгимантаса Павилониса и директора по судейству Евролиги Ричарда Стоукса.

В рамках встречи обсуждались изменения в правилах ФИБА, связанные с определением неспортивного фола и правила пробежки. Кроме того, поднимались актуальные вопросы судейства, касающиеся критерий контактов.

Итог встречи подвела Илона Корстин.

«Сегодня мы провели встречу с тренерами клубов Лиги. ФИБА внесла ряд изменений в правила баскетбола, которые вступят в силу с 1 октября. Необходимо было донести эту информацию до тренеров. Арбитры и тренеры Единой Лиги ВТБ должны одинаково трактовать игровые эпизоды и знать обо всех нововведениях. Надеюсь, такие встречи помогут улучшить коммуникацию между тренерами, арбитрами и руководством лиги, а также наладить взаимопонимание», — завершила Корстин.