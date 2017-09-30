Леонард пропустит предсезонную подготовку «Сан-Антонио»

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард пропустит предсезонную подготовку команды. Игрок будет восстанавливаться от травмы четырёхглавой мышцы, сообщает Hoopsrumors.

В команде из Техаса рассчитывают, что игрок будет готов к старту сезона. Минувший сезон стал для Леонарда лучшим в карьере, в голосовании за звание MVP Леонард занял третье место, уступив лишь Джеймсу Хардену и Расселлу Уэстбруку.

В регулярном чемпионате-2016/17 он принял участие в 74 матчах, набирая в них 25,5 очка, совершая 5,8 подбора и раздавая 3,5 передачи.