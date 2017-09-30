Обрадович: «Локомотив-Кубань» нацелен на победу в Еврокубке

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович рассказал о целях команды на предстоящий сезон, а также прокомментировал ряд кадровых решений, принятых в межсезонье.

«Коллинз сохранил место в составе, потому что он знает, как добывать победы. О нём могут говорить многое, но у меня собственное мнение об этом игроке. Он капитан команды, её лидер не только на площадке, но и в раздевалке.

Что касается позиции центрового, то мы подписали Брайана Квале, который в последние годы играл всё лучше и лучше в чемпионате Германии, и Фрэнка Элегара. Первого можно охарактеризовать как более молодую версию Вуюкаса, а Элегар — мощный и очень атлетичный парень. Он способен зачистить территорию под кольцом и играть по-настоящему агрессивно.

Заранее говорить о перспективах команды сложно. Понятно, что нам нужно выиграть так много, как мы только сможем. Нужно верить в свою систему. Сделать всё возможное. У нас есть задача выиграть Еврокубок, есть задача добыть путёвку в Евролигу. Все на это нацелены. Но получится ли? Не скажешь наверняка, пока не попытаешься. Слишком много всякого может случиться», — цитирует Обрадовича «Независимая спортивная газета».