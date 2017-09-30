Четыре игрока «Панатинаикоса» оштрафованы за нарушение режима

Руководство греческого «Панатинаикоса» применило штрафные санкции к четверым игрокам команды. Солидное денежное взыскание ждёт Ника Калатеса, Джеймса Гиста, Кей Си Риверса и Криса Синглтона. Кроме того, принято решение лишить Калатеса капитанской повязки, сообщает Eurohoops.

Такое наказание связано с нарушением дисциплины. Во время пребывания в Москве, где «Панатинаикос» участвовал в Кубке Гомельского, указанные игроки нарушили устав команды, вернувшись в гостиницу в три часа ночи. После этого инцидента и было принято решение повлиять на поведение игроков посредством штрафов.

Добавим, что на турнире «Панатинаикос» потерпел два поражения и занял последнее, четвёртое место.