О`Нил, Кукоч, Ивкович, Валтерс и сборная США-92 включены в Зал славы ФИБА

Олимпийский чемпион и чемпион мира американский центровой Шакил О'Нил, двукратный чемпион Европы и победитель чемпионата мира хорват Тони Кукоч, бывший главный тренер московского ЦСКА серб Душан Ивкович и экс-баскетболист сборной СССР латвиец Валдис Валтерс включены в Зал славы ФИБА на торжественной церемонии, которая состоялась 30 сентября в Женеве.



Как сообщает пресс-служба организации, помимо названных персон, в Зале славы увековечены имена израильтянина Мики Берковича, Перо Камерона из Новой Зеландии и боснийца Разии Муяновича. Кроме того, отмечена национальная сборная США, ставшая победительницей Олимпийских игр 1992 года в Барселоне.