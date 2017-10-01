Лавар Болл: в баскетболе начинается эра Боллов

Отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла Лавар накануне первого предсезонного матча сына с «Миннесота Тимбервулвз» сделал очередное громкое заявление.



«Добро пожаловать в эру Боллов. В баскетболе начинается эра Боллов. Я уже говорил, что Лонзо станет лучшим новичком сезона. А разве может быть по-другому? Ажиотаж вокруг него будет расти. «Лейкерс» станут чемпионами в течение семи лет. Помощь уже в пути. Два моих младших сына скоро тоже будут в НБА», – цитирует Лавара Болла ESPN.



Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счётом 99:108. Лонзо Болл в ней набрал пять очков, совершил семь подборов и отдал восемь передач, реализовав два броска с игры из девяти.