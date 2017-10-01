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Люк Уолтон: меня больше интересует игра Лонзо Болла в защите

1 октября 2017, воскресенье. 10:02 Баскетбол

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон рассказал, на какую составляющую игры разыгрывающего команды Лонзо Болла будет обращать внимание во время предсезонных матчей.

«Меня больше интересуют действия Лонзо Болла в защите. В тренировочном лагере он выглядел отлично. Похоже, что повышенное внимание не влияет на его игру. Для парня его возраста, о котором говорит весь мир, это впечатляюще. Лонзо везде встречают, как будущую суперзвезду», – цитирует Уолтона ESPN.

В первом предсезонном матче «Лейкерс» уступил «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 99:108. Лонзо Болл в нём набрал пять очков, совершил семь подборов и отдал восемь передач, реализовав два броска с игры из девяти.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл Люк Уолтон
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