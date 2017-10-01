Лав: Роуз стал хорошо играть, поскольку сбросил груз ответственности

Мощный форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав видит причины удачных действий на площадке разыгрывающего команды Деррика Роуза в его раскрепощённости после перехода в новую команду.



«Самое главное для Роуза заключается в том, что он играет свободно, и поэтому выглядит хорошо. Он сбросил груз ответственности с плеч. Это очень важно для Деррика. В «Кливленде» он получает удовольствие от баскетбола, и это легко заметить даже во время двусторонних поединков на тренировках или при отработках комбинаций», – цитирует Лава ESPN.

Роуз: в течение нескольких лет я пребывал во тьме и жаждал реванша