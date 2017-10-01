Мощные данки Дюранта и Батлера – в лучших бросках сверху дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим данкам первого дня предсезонных матчей. В их число вошли мощные броски сверху лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, его партнёра атакующего защитника Клэя Томпсона, лёгкого форварда «Денвер Наггетс» Хуана Эрнангомеса и центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Ивицы Зубаца, а также эффектный аллей-уп в исполнении игроков «Миннесота Тимбервулвз» Джеффа Тига и Джимми Батлера.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе Youtube.