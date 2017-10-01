Люк Уолтон: слушать гимн, взявшись за руки, — общее решение всей нашей команды

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон заявил, что команда планирует на протяжении всего сезона слушать национальный гимн, стоя и взявшись за руки.



«Это наше общее решение. Думаю, что игроки и тренеры решили так продемонстрировать своё единство. Безусловно, они все очень уважают… Ну, я позволю каждому из них говорить за себя, но я очень уважаю нашу страну, флаг, армию.



Этой цепью рук мы показываем, что в стране есть проблемы. Мы считаем, что это шанс привлечь внимание к проблемам и сделать их предметом для обсуждения. Если ничего не делать, то внимание людей переключится на другие вещи, и в итоге ничего не изменится», – цитирует Уолтона ESPN US.