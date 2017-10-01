Тибодо: у наших парней есть своё видение и понимание происходящего. Они молодцы

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Том Тибодо прокомментировал действия своих игроков, которые перед матчем предсезонки с «Лос-Анджелес Лейкерс» слушали гимн США, встав и взявшись за руки — так же, как и их соперники.



«Наши парни — большие молодцы, они делают много полезного для всего нашего сообщества. У них есть своё видение и понимание многих происходящих вокруг вещей, есть позитивный настрой. Я хочу, чтобы они озвучивали своё мнение, чтобы активно вели себя в баскетбольном сообществе», – приводит слова Тибодо ESPN.com.