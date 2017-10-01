Эткинсон: я был впечатлён игрой Мозгова

Главный тренер «Бруклин Нетс» Кенни Эткинсон остался доволен игрой Тимофея Мозгова в тренировочном лагере. Напомним, что Мозгов перешёл в «Бруклин» из «Лос-Анджелес Лейкерс» минувшим летом.



«Я был впечатлён игрой Тимофея — он провёл с нами не так много времени, но показал себя очень хорошо. Я вижу, что у него великолепно получается ставить заслоны. У него будет важная роль в команде. Он бежит, получает мяч, отлично отдаёт пасы верхом. Отличный дебют для Мозгова», — приводит слова Эткинсона официальный сайт Nets.