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Уэстбрук не объяснил, почему продлил контракт в день рождения Дюранта

2 октября 2017, понедельник. 10:12 Баскетбол

Разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук не стал объяснять, почему продлил соглашение с «Оклахома-Сити Тандер» в день рождения бывшего одноклубника Кевина Дюранта, выступающего сейчас за «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я бы предпочёл не отвечать на этот вопрос. У нас отличные отношения с Сэмом Прести, и мы не должны называть всем точное время и дату, когда я принял его предложение. Главное, что мы одинаково смотрим на вещи. Я не стал спешить, чтобы насладиться летом», – приводит слова Уэстбрука ESPN.

Напомним, что новое соглашение MVP минувшего сезона с клубом из Оклахомы рассчитано на пять лет и $ 205 млн. С учётом действующего контракта общий срок сотрудничества Расселла с «Тандер» достигает шести лет, а сумма составит $ 233 млн, что является новым рекордом НБА.

Джордж: новый контракт Уэстбрука поможет мне легче принять решение
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер Кевин Дюрант Расселл Уэстбрук
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