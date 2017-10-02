Моня: о борьбе за титул Лиги ВТБ поговорим в конце сезона

Форвард «Химок» Сергей Моня рассказал о победе в Кубке Гомельского и оценил шансы своей команды на чемпионский титул предстоящего сезона Единой лиги ВТБ.



«Нам повезло в концовке, где победа могла достаться как одной, так и другой команде. ЦСКА имел преимущество на протяжении всего матча, но в заключительной четверти нам удалось переломить ход игры, здорово защищаться, а точные трёхочковые Стефана Марковича и Алексея Шведа решили всё. В ответных атаках «армейцы» промахнулись, и мы выиграли этот матч.



Каждый год мы пытаемся бросить вызов ЦСКА, но «армейцы» всегда становятся чемпионами. Поэтому о борьбе за титул мы поговорим в конце сезона, когда наступит пора решающих матчей. Сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы побыстрее сыграться, привыкнуть к требованиям тренерам», – приводят слова Мони «Известия».

В сезоне будет жарко. 5 итогов матча ЦСКА – «Химки» «Химки» сломили ЦСКА в концовке, а Серхио Родригес показал болельщикам, что он точно такой же, как Теодосич. Даже лучше.