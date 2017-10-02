До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Моня: о борьбе за титул Лиги ВТБ поговорим в конце сезона

2 октября 2017, понедельник. 11:43 Баскетбол

Форвард «Химок» Сергей Моня рассказал о победе в Кубке Гомельского и оценил шансы своей команды на чемпионский титул предстоящего сезона Единой лиги ВТБ.

«Нам повезло в концовке, где победа могла достаться как одной, так и другой команде. ЦСКА имел преимущество на протяжении всего матча, но в заключительной четверти нам удалось переломить ход игры, здорово защищаться, а точные трёхочковые Стефана Марковича и Алексея Шведа решили всё. В ответных атаках «армейцы» промахнулись, и мы выиграли этот матч.

Каждый год мы пытаемся бросить вызов ЦСКА, но «армейцы» всегда становятся чемпионами. Поэтому о борьбе за титул мы поговорим в конце сезона, когда наступит пора решающих матчей. Сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы побыстрее сыграться, привыкнуть к требованиям тренерам», – приводят слова Мони «Известия».

В сезоне будет жарко. 5 итогов матча ЦСКА – «Химки»
«Химки» сломили ЦСКА в концовке, а Серхио Родригес показал болельщикам, что он точно такой же, как Теодосич. Даже лучше.
Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
БК Химки ПБК ЦСКА Сергей Моня
Новости. Баскетбол
2 октября 2017, понедельник
12:20 Хардуэй-младший: ожидаю, что «Нью-Йорк» выйдет в плей-офф
11:43 Моня: о борьбе за титул Лиги ВТБ поговорим в конце сезона
11:35 Художник создал 3D-рисунок, посвящённый данку Гобера через Порзингиса
10:46 Игроки «Хоукс», «Клипперс», «Майами» и «Торонто» взялись за руки во время гимнов
10:12 Уэстбрук не объяснил, почему продлил контракт в день рождения Дюранта
09:56 Сокрушительный данк Деандре Джордана – лучший момент минувшего дня в НБА
09:32 Стэн ван Ганди: я бы полностью отказался от драфта
08:19 «Клипперс» уступили «Торонто», Теодосич сделал 8 результативных передач
00:54 Олиник разбил нос Ричардсону на тренировке
1 октября 2017, воскресенье
23:26 Болельщик сделал майку Лонзо Болла из майки Брайанта
22:34 Тайлер Эннис подарил порванную майку болельщику
21:05 Эткинсон: я был впечатлён игрой Мозгова
20:21 Блатт: много переходов в НБА — хорошо для имиджа лиги
19:01 «Голден Стэйт» отчислил двоих игроков
18:24 Вяльцев: я не отдавал «девятку» Марковичу
17:10 Комиссар НБА: мы поддерживаем игроков, выражающих свою точку зрения
15:37 Тибодо: у наших парней есть своё видение и понимание происходящего. Они молодцы
14:20 Люк Уолтон: слушать гимн, взявшись за руки, — общее решение всей нашей команды
13:56 «Кливленд» рассматривает возможность использования Лава в качестве центрового
12:26 Маццон: уверен, что «Автодору» по силам выйти в групповой этап Лиги чемпионов
12:21 Хорнасек: шокирован тем, как хорошо играет Ноа после всех своих травм
12:03 Мощные данки Дюранта и Батлера – в лучших бросках сверху дня в НБА
11:21 Лав: Роуз стал хорошо играть, поскольку сбросил груз ответственности
10:56 Лю: Роуз согласился на минимальную зарплату потому, что хочет побеждать
10:35 Роуз: в течение нескольких лет я пребывал во тьме и жаждал реванша
10:02 Люк Уолтон: меня больше интересует игра Лонзо Болла в защите
09:53 Лавар Болл: в баскетболе начинается эра Боллов
09:16 22 очка Мухаммада помогли «Миннесоте» победить «Лейкерс» в предсезонном матче
06:53 «Голден Стэйт» проиграл «Денверу» в домашнем предсезонном матче
03:10 О`Нил, Кукоч, Ивкович, Валтерс и сборная США-92 включены в Зал славы ФИБА
00:45 Джордж: новый контракт Уэстбрука поможет мне легче принять решение
30 сентября 2017, суббота
23:39 Четыре игрока «Панатинаикоса» оштрафованы за нарушение режима
22:14 Обрадович: «Локомотив-Кубань» нацелен на победу в Еврокубке
21:30 Обрадович: совершенно не понимаю мотивацию ухода Джонса из «Локомотива»
21:16 Клименко: главный матч «Автодора» состоится 2 октября в Италии
20:51 Леонард пропустит предсезонную подготовку «Сан-Антонио»
19:58 Руководство Единой лиги ВТБ провело рабочую встречу с тренерами
18:53 В Милуоки скоропостижно скончался отец братьев Адетокунбо
17:12 «Химки» приглашают на встречу с командой 2 октября в БЦ «Химки»
16:57 Моня: основные требования Барцокаса уже поняли, впечатления пока положительные
15:58 Бэбб: буду узнавать Россию с чистого листа, это будет очень увлекательно
14:56 Эд Дэвис: я не ищу дополнительную мотивацию в «Твиттере» или «Инстаграме»
14:13 Айзея Томас: скоро я снова буду набирать по 30 очков за матч
13:45 Гилберт: я получил расистские сообщения после критики Джеймса в адрес Трампа
13:27 Джеймс поздравил Уэстбрука с подписанием нового контракта с «Оклахома-Сити»
Все новости RSS
Партнерский контент