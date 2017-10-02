Хардуэй-младший: ожидаю, что «Нью-Йорк» выйдет в плей-офф

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Тим Хардуэй-младший ожидает, что его команде удастся пробиться в число лучших восьми команд Восточной конференции в предстоящем сезоне.



«Ожидаю, что эта команда выйдет в плей-офф, и ничего больше. Всё начинается с завтрашней тренировки», – приводит слова Хардуэя-младшего Daily News.



В минувшем сезоне «Нью-Йорк» занял 12-е место в турнирной таблице Востока. Команде удалось добыть 31 победу в 82 матчах.



Напомним, что в сентябре лидер команды Кармело Энтони был обменян в «Оклахома-Сити Тандер».

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