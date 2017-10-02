Бывшего главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрона Скотта обворовали на $ 200 тыс., сообщает издание NBC Sports.



Преступники проникли в дом Скотта в Эрмоса Бич и унесли часы, ювелирные изделия, дорогие сумки и наличные. Прибывшие на место преступления сотрудники полиции обнаружили, что дверь в дом была взломана.



Отмечается, что Байрон стал уже третьей жертвой злоумышленников, которые действуют в округе Лос-Анджелес. Ранее кражи были совершены в домах известных певиц Ники Минаж и Аланис Мориссетт.

Байрон Скотт: не планирую возвращаться к тренерской работе