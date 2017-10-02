«Реал» подписал контракт с Чассоном Рэндлом

Мадридский «Реал» подписал контракт с американским разыгрывающим Чассоном Рэндлом, который ранее был отчислен из «Нью-Йорк Никс», сообщает интернет-издание Gigantes.

В сезоне-2016/17 Рэндл выступал в лиге развития за «Уэстчестер Никс», за который отыграл 19 матчей. В январе 2017 года он подписал 10-дневный контракт с «Филадельфией», который впоследствии был продлён. В феврале текущего года он оказался в «Нью-Йорке» в результате обмена с участием Кармело Энтони. 25 сентября Рэндл был отчислен из «Никс».