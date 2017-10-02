Ж. Обрадович: новый сезон в Евролиге будет тяжёлым испытанием для «Фенербахче»

Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче» Желько Обрадович поделился своими ожиданиями от сезона-2017/18 в Евролиге.

«Наш подготовительный период был очень сложным, в последние дни мы провели много матчей, но мои игроки оправдали мои ожидания.



В этом году нас ждёт непростая задача. Чемпионат Евролиги уже очень сложный, и он становится для нас более жёстким, потому что все команды будут играть с нами жёстче, поскольку мы являемся действующими чемпионами», — приводит слова Обрадовича интернет-издание Eurohoops.