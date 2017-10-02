Порзингис: ничего не знаю о деталях расследования ФБР «дела ASM Sports»

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис признался, что ничего не знает о расследовании ФБР в адрес агентства ASM Sports, представляющего интересы игрока. Напомним, что в конце сентября агенты ФБР провели обыск в штаб-квартире организации, в рамках расследования были взяты под стражу бывший сотрудник ASM Sports Кристиан Доукинс и сотрудник «адидас» Джим Гатто.



«У меня нет достаточного количества информации, чтобы говорить об этом. Не знаю, что там происходит. Для меня ничего не поменялось — я сосредоточен на работе в тренировочном лагере», — цитирует Порзингиса The New York Post.