Леброн Джеймс: молюсь за семьи пострадавших в Лас-Вегасе

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс выразил слова соболезнования семьям погибших и пострадавших во время массовой бойни в Лас-Вегасе. В результате стрельбы на фестивале кантри-музыки возле казино в Лас-Вегасе, устроенной 64-летним мужчиной из окна гостиницы, погибли 50 человек, ещё 400 пострадали. СМИ назвали этот инцидент «самой кровавой бойней в истории Америки».



«Молюсь за Вегас. Что за чертовщина происходит, люди? Молюсь небесам за семьи пострадавших», — написал Джеймс в своём «твиттере».