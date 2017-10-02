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Леброн Джеймс: молюсь за семьи пострадавших в Лас-Вегасе

2 октября 2017, понедельник. 19:28 Баскетбол

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс выразил слова соболезнования семьям погибших и пострадавших во время массовой бойни в Лас-Вегасе. В результате стрельбы на фестивале кантри-музыки возле казино в Лас-Вегасе, устроенной 64-летним мужчиной из окна гостиницы, погибли 50 человек, ещё 400 пострадали. СМИ назвали этот инцидент «самой кровавой бойней в истории Америки».

«Молюсь за Вегас. Что за чертовщина происходит, люди? Молюсь небесам за семьи пострадавших», — написал Джеймс в своём «твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
2 октября 2017, понедельник
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