Шпокас: Рэндолф и Кокошов не имеют отношения к словенскому баскетболу

Генеральный секретарь Литовской федерации баскетбола Миндаугас Шпокас подчеркнул, что ценность победы сборной Словении на Евробаскете падает из-за натурализованных игроков и главного тренера-легионера.



«Да, это была фантастическая команда, которая играла в фантастический баскетбол. Но мы забываем, что главный тренер и один из лидеров коллектива не были из Словении. Это бросает тень на трофей Евробаскета. Я был более восхищён игрой сборной Латвии, потому что в ней играли одни латвийцы. Это был на сто процентов национальный продукт. Словенский же был с некоторыми оттенками.



Нам сложно понять это. Я против этого. Я уважаю Рэндолфа, но он не имеет никакого отношения к словенскому баскетболу. Тренер Кокошов — серб, и он тоже не имеет никакого отношения к Словении. Победа словенцев была бы намного ценнее, если бы была достигнута без натурализованных игроков», — цитирует Шпокаса в своём «твиттере» журналист Донатас Урбонас.