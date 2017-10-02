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Шпокас: Рэндолф и Кокошов не имеют отношения к словенскому баскетболу

2 октября 2017, понедельник. 20:23 Баскетбол

Генеральный секретарь Литовской федерации баскетбола Миндаугас Шпокас подчеркнул, что ценность победы сборной Словении на Евробаскете падает из-за натурализованных игроков и главного тренера-легионера.

«Да, это была фантастическая команда, которая играла в фантастический баскетбол. Но мы забываем, что главный тренер и один из лидеров коллектива не были из Словении. Это бросает тень на трофей Евробаскета. Я был более восхищён игрой сборной Латвии, потому что в ней играли одни латвийцы. Это был на сто процентов национальный продукт. Словенский же был с некоторыми оттенками.

Нам сложно понять это. Я против этого. Я уважаю Рэндолфа, но он не имеет никакого отношения к словенскому баскетболу. Тренер Кокошов — серб, и он тоже не имеет никакого отношения к Словении. Победа словенцев была бы намного ценнее, если бы была достигнута без натурализованных игроков», — цитирует Шпокаса в своём «твиттере» журналист Донатас Урбонас.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Словении — Баскетбол Энтони Рэндольф
Новости. Баскетбол
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