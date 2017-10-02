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Кисурин: система воспитания молодых игроков атрофировалась

2 октября 2017, понедельник. 21:13 Баскетбол

Экс-игрок ЦСКА, главный тренер ДЮБЛ «Уралмаш» Евгений Кисурин раскритиковал Федерацию баскетбола России и систему подготовки молодых игроков.

«Мне кажется, результаты говорят о том, что мы двигаемся не в лучшую сторону. Сейчас система воспитания игроков просто атрофировалась. Есть школы, которые работают на себя, есть тренеры, которые набирают группы, с этой группой ему нужно занять условное первое-второе место на чемпионате города, района или области, чем выше место, тем больше зарплата. Что будет дальше с ребёнком из этой группы, умеет он водить левой рукой, будет ли он игроком? Это тренера вообще не волнует. Никого не волнует. А этим надо заниматься до 16 лет. И вот до 16 лет люди не приходят. Сейчас в ДЮБЛ «Уралмаш» нам поставили задачу — воспитать игроков, вот мы их и воспитываем, начиная с ведения, бросков, то есть того, чем занимались раньше в спортивных школах.

Системы нет. И то, что у нас резервные сборные сейчас ничего не могут добиться, вполне объяснимо: раньше, при том же Чернове человек — в смысле тренер — давал результат, он работал. Сейчас же назначают тренеров, которые не просто должны давать результат, но ещё и обязаны быть удобны федерации, хотя это никакого отношения не имеет к результатам.

Вообще, федерация заинтересована в хорошем результате, но они не умеют его достигать. Сейчас частные интересы превалируют над интересами государства. Три вида, так скажем, баскетбольных учебных заведений — спортивные школы, интернаты и центры спортивной подготовки — у нас сейчас работают автономно друг от друга и чуть ли не воюют. Пока не будет системы — не будет никаких результатов, всё будет хуже и хуже. Честно говоря, думал, когда придёт Кириленко, он сядет с людьми, которым он доверяет, поговорит с теми, кто реально может заняться подготовкой с раннего возраста. Но такого не было. Было просто: ну мы вот сейчас вместо Аникеевой воровать не будем, долги закроем, сделаем сайт и ничего менять не надо. Аникеева, конечно, — тот антигерой, после которого любой станет хорошим руководителем, но оказалось, что всё не так. Можно делать замечательные сайты, организовывать спортивные лагеря, «экспо-баскеты», но если ты не работаешь на «земле», успехи так и будут приходить случайно, наскоками. Вот есть у нас сейчас в женском баскетболе Маша Вадеева и другие таланты. Это люди из организованного спортивного центра, где есть интернат, где всё заточено под конечный продукт. Если и появятся в этом поколении игроки уровня Кириленко, ну проведут они хорошо один из международных турниров, и что из этого? Системным от этого наш баскетбол не станет. То, что мы сейчас делаем в «Уралмаше», — это, по сути, спортивная школа. На сегодняшний день мы вынуждены учить их настоящим баскетбольным азам: как водить, бросать, передавать, а если по-людски делать, то они сейчас должны учиться играть в баскетбол. А без первого — никуда, нельзя никакую тактику, понимание баскетбола привить человеку, который не умеет правильно водить, передавать, бросать. Поэтому мы везде отстаём по всем статьям. Я не думаю, что у нас такие глупые тренеры, которые не умеют готовить игроков. Просто у них цели другие. Вся Европа более или менее наш прошлый опыт переняла: собирают таланты в одно место, выбирают парней 12-13 лет, 24 человека, и их индивидуально там тренируют, для них все условия создают вокруг спорта: ты потренировался, потом поучился, и так по порядку, как и надо.

Но всё равно хочу сказать, у нас талантов меньше не стало. Да, была эта демографическая яма, когда люди сидели по домам, боялись детей на улицу отпускать, но сейчас молодёжь и в парках гуляет, и на море отдыхает, и подвижными играми занимается. И теперь уже я замечаю: раз, раз, раз, начиная с 1998-1999 годов, — и у нас уже выбор какой-то появляется. Появляются таланты, а то, помню, из ребят 1993 года рождения не мог 24 человека заявить — не было. Не было в нашей стране 24 баскетболистов 1993 года рождения», — цитирует Кисурина официальный сайт «Уралмаша».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Баскетбол
2 октября 2017, понедельник
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