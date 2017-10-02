Джордж готов остаться в «Оклахома-Сити Тандер» на сезон 2018/19

Форвард Пол Джордж включил «Оклахома-Сити Тандер» в список команд, с которыми он готов сотрудничать в сезоне-2018/19, сообщает официальный сайт НБА. Джордж оказался под приятным впечатлением от клубной культуры и работы генерального менеджера «Оклахома-Сити», так что включил клуб в список из шести команд, в которых он готов продолжить карьеру.



Джордж перешёл в «Оклахома-Сити Тандер» этим летом из «Индианы». Ранее предполагалось, что после окончания контракта с «Пэйсерс» Джордж продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс».